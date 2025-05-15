حزب التجمع: قمة بغداد فرصة تاريخية ونرفض دفع الدول العربية للتطبيع المجانى مع إسرائيل

دعا النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع إلى ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد وحازم خلال قمة بغداد المقررة السبت القادم تجاه محاولات الإدارة الأمريكية فرض مسار تطبيع العلاقات مع العدو الصهيونى على بعض الدول العربية دون أى التزام على الجانب الإسرائيلي بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الحزب يرفض أى محاولة لتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة

وقال رئيس حزب التجمع إن الحزب يرفض أي محاولة لتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل مخالفة صريحة للقرارات الدولية ومبادئ العدالة وتكافئ المحتل على جرائمة المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.

ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام التى أقرتها القمة العربية فى بيروت

وأكد عبد العال على ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام التى أقرتها القمة العربية فى بيروت عام 2002 والتى تظل الإطار الأساسى العربى الوحيد الذى يعبر عن الأمة تجاه الصراع العربى الإسرائيلى والتى نصت على إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل مرهونة بانسحابها الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

حزب التجمع يرفض محاولات تزييف الوعى العربى

وواصل حديثه قائلا إن حزب التجمع يرفض محاولات تزييف الوعى العربى أو دفع الدول العربية للتطبيع المجانى مع إسرائيل تحت ذرائع وهمية لا تصب إلا فى مصلحة إسرائيل، مؤكدا على أن تاييد الحزب للموقف المصرى الصلب والذى يتمسك به الرئيس السيسي الذى أكد دائما أن السلام الحقيقى والعادل لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال.

القمة العربية فى بغداد تمثل فرصة تاريخية لإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين

ودعا عبد العال إلى توحيد الموقف العربى خلف هذا التوجه حماية للحق الفلسطينى، مشيرا إلى أن القمة العربية فى بغداد تمثل فرصة تاريخية لإعادة توجيه البوصلة نحو فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة بالتأكيد للعالم أن العرب لا يقبلون التطبيع مع استمرار سياسات القتل والاستيطان الإسرائيلية لكنهم مع السلام القائم على الشرعية الدولية.



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