نهائي الأحلام في ميونخ.. دوري أبطال أوروبا يصل إلى محطته الأخيرة.. باريس سان جيرمان يصطدم بإنتر ميلان.. صراع فردي بين ديمبلي ولاوتارو.. وهذا مشوار الفريقين نحو النهائي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية، مساء اليوم السبت 31 مايو 2025، حيث يحتضن الملعب التاريخي المواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، في ختام ملحمي لموسم أوروبي طويل وشاق.

القمة الأوروبية الكبرى تنطلق في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري واسع، خاصة من أنصار النادي الباريسي الباحثين عن أول تتويج قاري، وجماهير الإنتر العائدة إلى النهائي بعد سنوات من الغياب عن منصة التتويج.

صراع فردي.. ديمبلي × لاوتارو

يُنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا خاصًا بين جناح باريس عثمان ديمبلي، ومهاجم الإنتر لاوتارو مارتينيز، في معركة هجومية من العيار الثقيل.

يعتمد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس، على سرعات ديمبلي ومهاراته الفردية الاستثنائية، حيث قدم النجم الفرنسي موسمًا مذهلًا، سجل خلاله 33 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بمختلف المسابقات، بينها 8 أهداف و4 أسيست في مشوار دوري الأبطال وحده.

في المقابل، يتسلّح الإيطالي سيموني إنزاجي بخبرة لاوتارو القارية، حيث قاد مهاجم “النيراتزوري” فريقه في الأوقات الحاسمة، وسجل 22 هدفًا وصنع 7 تمريرات خلال نفس عدد المباريات، بينها 9 أهداف في دوري الأبطال، ليؤكد أنه ورقة الإنتر الرابحة.

باريس.. الحلم المؤجل

يسعى باريس سان جيرمان إلى كسر عقدة النهائي الأوروبي، وتحقيق لقبه القاري الأول، بعدما سبق وأن بلغ النهائي في موسم 2019–2020، لكنه خسر أمام بايرن ميونخ.

ويمتلك الفريق الباريسي تشكيلة مرصعة بالنجوم بقيادة ديمبلي، حكيمي، أوغارتي، ودوناروما، ويأمل المدرب لويس إنريكي في أن يُتوّج موسمه الأول مع الفريق بلقب تاريخي يُدخل النادي الباريسي سجل العظماء.

إنتر ميلان.. خبرة النهائيات

في الجهة المقابلة، يدخل إنتر ميلان المواجهة مدججًا بخبرة تاريخية، حيث يحمل في جعبته 3 ألقاب أوروبية، كان آخرها في عام 2010 بقيادة الأسطورة جوزيه مورينيو.

الفريق الإيطالي قدّم أداءً ثابتًا طوال البطولة، ونجح في تجاوز برشلونة في نصف النهائي بعد مواجهتين ناريتين، ليتأهل بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين.

مشوار الفريقين نحو النهائي

بلغ باريس سان جيرمان النهائي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي في نصف النهائي، بنتيجة 2-1 في الإياب، و1-0 ذهابًا، ليحسم بطاقة التأهل بمجموع 3-1.

أما إنتر ميلان، فتجاوز عقبة برشلونة بعد التعادل 3-3 في كتالونيا والفوز 4-3 في ميلانو، ليصعد بجدارة إلى النهائي، في مواجهة هي الأولى بين الفريقين في نهائي دوري الأبطال.

كلمة الحسم في ميونخ

كل المؤشرات تُنذر بنهائي استثنائي يجمع بين السرعة الفرنسية والانضباط الإيطالي، بين الطموح الباريسي والتاريخ الإنترنازيوني، وبين نجم يسعى للكرة الذهبية وآخر يبحث عن تتويج جديد.

فهل يكتب باريس سان جيرمان التاريخ بحروف من ذهب؟ أم يعود إنتر ميلان لاعتلاء العرش الأوروبي للمرة الرابعة؟

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