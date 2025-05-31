مواجهة ختامية ساخنة في الدوري.. الزمالك يلتقي فاركو الليلة باستاد القاهرة.. الأبيض يعتبر اللقاء بروفة أخيرة لمباراة نهائي كأس مصر.. والرمادي يحذر اللاعبين: لا مجال للتهاون

يلتقي فريقا الزمالك وفاركو في الثامنة مساء اليوم، السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الأخيرة من مرحلة الحسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وإنهاء الموسم بشكل إيجابي من الناحية المعنوية والفنية.

أيمن الرمادي: “لا مجال للتهاون قبل نهائي الكأس”

شدّد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق الزمالك، على أهمية الخروج من لقاء فاركو بانتصار يمنح الفريق دفعة قوية قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، المقرر إقامته في 5 يونيو المقبل.

وفي تدريبات الفريق الأخيرة، طالب الرمادي لاعبيه بالتركيز، وعدم التسرع أمام المرمى، مع ضرورة استغلال الفرص السانحة وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس.

كما أكد أن المباراة تمثل أفضل بروفة لموقعة الكأس، ما يستوجب من اللاعبين الالتزام التام بالتعليمات الفنية والظهور بأعلى مستوى من الجدية والانضباط.

استعدادات فنية دقيقة وتحليل شامل لفاركو

الجهاز الفني للزمالك لم يترك شيئًا للصدفة، حيث تم إعداد مقاطع فيديو تحليلية لأداء فريق فاركو، شملت دراسة نقاط القوة والضعف، وطريقة الاستحواذ وبناء الهجمة، وأبرز اللاعبين المؤثرين في تشكيلة الفريق السكندري.

الرمادي شدد على أهمية التمركز الجيد داخل الملعب، وسرعة نقل الكرة، مع اللعب بإيجابية هجومية لخلق أكبر عدد من الفرص أمام مرمى الخصم.

الزمالك يبحث عن نهاية مشرفة لموسم صعب

يدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة البطولة برصيد 44 نقطة، بعدما فقد فرصة المنافسة على اللقب الذي توج به الأهلي، وكذلك آماله في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وبالرغم من صعوبة المرحلة، يسعى الفريق إلى تحقيق فوز معنوي يمنح اللاعبين والجماهير بعض الارتياح قبل خوض النهائي المرتقب أمام بيراميدز.

التشكيل المتوقع للفارس الأبيض

من المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي:

• حراسة المرمى: محمد صبحي

• الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبدالمجيد – عمر جابر

• الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبدالله السعيد – سيف جعفر

• الهجوم: سيف الجزيري – ناصر ماهر

فاركو يسعى لمصالحة جماهيره بعد سداسية الأهلي

على الجهة المقابلة، يدخل فاركو المباراة وهو في المركز السابع برصيد 32 نقطة، بعد موسم متذبذب نسبيًا، لكنه شهد أداءً جماعيًا جيدًا في عدد من المباريات. الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتحسين صورته بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي (6-0) في الجولة الماضية.

التشكيل المتوقع لفريق فاركو

من المتوقع أن يبدأ أحمد خطاب، المدير الفني لفاركو، اللقاء بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

• الدفاع: أحمد عوض – ياسين مرعي – أحمد البحراوي – جابر كامل

• الوسط: باباكار – محمد عز الدين – عمرو ناصر – محمود عماد

• الهجوم: أحمد شريف – زهير المترجي

بروفة نهائي تحت الأضواء

مباراة الزمالك وفاركو الليلة ليست مجرد نهاية للموسم، بل بروفة جادة للفريق الأبيض قبل مواجهة مصيرية على لقب كأس مصر. في المقابل، يسعى فاركو للخروج من الموسم بصورة محترمة تُرضي جماهيره.

الأنظار تتجه إلى استاد القاهرة، فهل تكون البداية الجديدة للزمالك من هذه الليلة؟ أم تكون لـ فاركو الكلمة الأخيرة في موسم الحسم؟

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