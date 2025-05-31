السبت 31 مايو 2025
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حوادث

حالة المرور في الإسكندرية بعد موجة الأمطار والعاصفة المفاجئة، ورسالة أمنية عاجلة

حالة المرور في الإسكندرية
حالة المرور في الإسكندرية والمناطق المتأثرة بالطقس السيئ

نظرًا لموجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي ضربت الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، تشهد بعض المناطق شللًا مروريًا تامًا، خاصة في الأنفاق الرئيسية التي غمرتها المياه.

حالة المرور في الإسكندرية والمناطق المتأثرة بالطقس السيئ.. ورسالة أمنية عاجلة 

وتضمنت المناطق رصد المتابعة الميدانية، غرق نفق سيدي بشر ونفق جمال عبد الناصر بالكامل، مما أدى إلى توقف تام لحركة المرور فيهما، وتوقف الملاحة في ميناء الإسكندرية بالكامل، وإغلاق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بشكل مؤقت.

بـ 150 سيارة كسح، مياه الإسكندرية تنجح في رفع تراكم مياه الأمطار من الميادين والشوارع (صور)

انتشار سيارات الصرف الصحي بشوارع الإسكندرية لرفع تراكمات مياه الأمطار (صور)

ونصح مصدر أمنى، بتوخي الحذر الشديد وتجنب المناطق المتضررة قدر الإمكان.

كما نصح  قائدي السيارات بالآتي:

 القيادة بحذر شديد خاصة في المناطق التي شهدت أمطارًا، بسبب احتمالية وجود تجمعات مياه أو آثار طينية.

الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق.

متابعة نشرات المرور أولًا بأول قبل الانطلاق.

وتجنب السرعات العالية على الطرق السريعة في حالة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة المتوقعة في بعض المناطق.

وتعرضت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية فجر اليوم، لبرك وغرق بعض المناطق بالمحافظة وذلك تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة على مناطق غرب ووسط وشرق المحافظة.

وغطت الثلوج في شوارع وميادين الإسكندرية عقب هطول الأمطار الغزيرة والرعدية على المحافظة الساحلية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي والعاملين بالشركة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لشفط مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي كانت قد بلغت ذروتها منذ قليل، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة التي تشير إلى تعرض المحافظة إلى أمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية.

 

 

 

 

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.


كما وجه سيادته المسؤولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

وأوضح محافظ الإسكندرية وجود تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها وإزالة كافة الخسائر الناتجة عن سرعة الرياح الشديدة التي تعرضت لها المحافظة.

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