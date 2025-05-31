تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية

طقس الإسكندرية، أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الساعة التاسعة صباحًا، لتداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والرياح الشديدة المفاجئة التي تعرضت لها المحافظة منذ قليل.



كما يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وتسببت التقلبات الجوية التي تضرب محافظة الإسكندرية، مصحوبة برياح شديدة وأمطار وبرق ورعد، في بعض الأحيان، في خسائر مادية كبيرة خلال أقل من ساعتين.

وشهدت المحافظة، انهيار أجزاء من عقار بمنطقة سبورتنج وتحطم عدة سيارات بسبب الأمطار.

كما غرق نفق سيدي بشر في مياه الأمطار الغزيرة وتحول إلى اللون الأبيض بسبب الثلوج التي تساقطت وأغرقته، كما غرقت عدة سيارات في النفق.

وتطايرت لوحات إعلانات بطريق الكورنيش، وانفجار مواسير صرف ومياه في منطقة ٤٥، وسط استغاثات المواطنين بسبب غرق الشوارع في مياه الأمطار.



كما هرب رواد الكافيهات على كورنيش، الإسكندرية بعد أن أغرقتهم مياه الأمطار داخل الكافيهات، وتحطمت واجهات الكافيهات وزجاجها على البحر وتعطل عدد من السيارات في الشوارع.



ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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