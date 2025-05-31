السبت 31 مايو 2025
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ثقافة وفنون

الانتهاء من مونتاج مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام

محمد سلام
محمد سلام

انتهت وحدة المونتاج المسئولة عن مسلسل كارثة طبيعية اول بطولة مطلقة للفنان محمد سلام، من جميع حلقات العمل المقرر أن يتم عرضه قريبًا.

وكان من المفترض أن يتم عرض مسلسل “كارثة طبيعية” خلال موسم دراما رمضان الماضي، إلا أنه تأجل قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

 ومسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

ومسلسل “كارثة طبيعية” بطولة محمد سلام وحمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف، وإخراج حسام حامد.

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محمد سلام كارثة طبيعية مسلسل كارثة طبيعية اخبار الفن

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