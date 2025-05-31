جراديشار: لم أكن معروفا حتى انضممت إلى الأهلي وهذه رحلتي مع كرة القدم

أكد نيتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي، إن رحلته مع كرة القدم بدأت منذ سن مبكرة جدًّا، مشيرًا إلى أنه بدأ اللعب وهو في عمر السنتين، وكان يتحرك في كل أرجاء الملعب ويتميز بالتسديدات القوية منذ طفولته.

وقال نيتس جراديشار خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير: "إن والده كان له دور كبير في تعليمه أساسيات ومهارات كرة القدم، وأنه انضم بعد ذلك لأحد الأندية، لكن حياته بدأت تتغير فعليًّا بعد انضمامه إلى النادي الأهلي، حيث قال: “قبل وجودي مع الأهلي، كان عدد متابعيني قليل جدًّا، وبعدها أصبحت من المشاهير”.

وأكد اللاعب السلوفيني أن جماهير النادي الأهلي والجمهور المصري بشكل عام هم السبب الرئيسي في شهرته الحالية.

وأضاف: أنا الآن شخص معروف، والفضل يعود لجماهير الأهلي تحديدًا، فهم يعشقون كرة القدم ويتابعونها بشغف كبير.

واستمر نيتس جراديشار: لم أشارك مؤخرًا مع منتخب سلوفينيا بسبب التزامي مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو تحدٍ كبير بالنسبة لي.



وتحدث جراديشار عن انضمامه إلى الأهلي: المفاوضات جاءت بالصدفة، كنت أشاهد مباراة لفريقي في المنزل، ثم تحدث معي وكيلي وقال لي: لديك عرض من ريال مدريد إفريقيا، نادي القرن في القارة، وهو النادي الأهلي.

وأشار اللاعب إلى أنه لم يكن يعرف الكثير عن الأهلي قبل التوقيع، لكنه قرر إتمام الصفقة بعد 3 أيام فقط من بداية الحديث، مؤكدًا: "هو أحد أهم الأندية التي لعبت لها في مسيرتي.

وأردف: لعبت أول مباراة أمام بيراميدز وكانت الأجواء خرافية، وسجلت هدفًا في تلك المباراة رغم أنني لم أكن أعرف أسماء جميع اللاعبين وقتها.

واختتم تصريحاته بالحديث عن تجربته في مصر قائلًا: شوارع القاهرة مليئة بالجماهير، ولم أكن أتخيل هذا الكم من الحب للنادي الأهلي، الجمهور هنا مذهل للغاية وتفاجأت بشدة من تعلقهم بالفريق.

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