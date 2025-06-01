الأحد 01 يونيو 2025
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عقارات

موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين على شقق "سكن لكل المصريين 5"

شقق الاسكان
شقق الاسكان

كشف  صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الاسكان عن موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين والحاجزين بشقق “سكن لكل المصريين 5”. 

وأكدت الوزارة أنه فيما يخص العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات (تسليم خلال 36 شهرًا) يجب عليهم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية، حيث سيبدأ القسط الأول من 1 يوليو 2025.

وانتهت الوزارة من تحديد أولويات المتقدمين وتم تطبيق نظام الأولويات يكون في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من  متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/المدن المعلن عنها، على أن يطبق نظام القرعة العشوائية على الحالات دون ذوي الهمم من فئة متوسطي الدخل في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة على المشروع المتقدمين عليه.

أما عن معايير ترتيب الأولوية فقد أوضحت مى عبدالحميد أن المتزوج ويعول يأتي في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا في حالة المتزوج/الأرمل/المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا. 

صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

والرسائل النصيةSMS  التي ستصل إلى العملاء توضح الخطوات التالية الواجب اتباعها من قبلهم، وذلك وفقًا للآتي:

العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم، سوف يتم البدء في التعامل على ملفاتهم وإرسالها إلى شركات الاستعلام، لبدء الاستعلام الميداني عنهم.

العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يومًا من وصول الرسالة النصية SMS  للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم. 

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5

 العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكافة مشروعات إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سوف يتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يومًا من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك بشرط آلا يكون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة أو التملك أو تجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

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