وفد اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يشارك في بعثة الاتحاد العالمي إلى واشنطن

شارك رئيس اتحاد المقاولين في الدول الإسلامية المهندس زكريا عبدالقادر، يرافقه المدير التنفيذي للاتحاد الدكتور مالك دنقلا، في بعثة الاتحاد الدولي للمقاولين إلى واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو 2025.

تضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع كبري المؤسسات المالية والتنموية الدولية بهدف تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات عالميًا، وفتح آفاق جديدة للمقاولين في الدول الإسلامية والعربية.

وصرح المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر بأن هذه الاجتماعات جاءت لتؤكد على أهمية تعزيز حضور المقاولين من الدول الإسلامية في المشاريع الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات الدولية سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المقاولين في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

تحديات وفرص التمويل

ومن جانبه، أوضح الدكتور مالك دنقلا أن الاجتماعات ركزت على التحديات التي تواجه المقاولين في الدول الإسلامية، والعمل مع المؤسسات الدولية لإيجاد حلول عملية تعزز من قدرتهم التنافسية.

كان الوفد التقي اولا مع مؤسسة التمويل الدولية حيث ناقشت الاجتماعات تحديات وفرص التمويل الخاص لمشاريع البناء في إفريقيا والشرق الأوسط، ودور المؤسسة في دعم البنية التحتية، وتسهيل مشاركة المقاولين المحليين. كما تناولت سبل معالجة العوائق غير المالية مثل الحصول على التصاريح، والاستفادة من التمويل المختلط والضمانات لجذب التمويل المحلي، وأنواع مشاريع البنية التحتية المناسبة لعمليات التمويل المشترك.

ثم عقد اجتماع مع كبار المسؤلين بالبنك الدولي حيث تم بحث توجهات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تعزيز مشاريع الشراكة في أمريكا اللاتينية، واستراتيجيات إعادة الإعمار في دول الشرق الأوسط المتضررة مثل لبنان وليبيا والسودان وفلسطين والعراق. كما شملت المناقشات تبسيط إجراءات التصاريح، وفجوات البنية التحتية، وتوجهات الاستثمار، واستخدام الضمانات وأدوات تخفيف المخاطر.

كما عقد الوفد لقاءً هامًا مع السيدة هبة طهبوب، مديرة إدارة المناقصات في البنك الدولي، حيث تمت مناقشة مستجدات استراتيجية البنك المتعلقة بالمناقصات وسبل زيادة عدد المقاولين المشاركين في المشاريع الممولة من قبل البنك.

وتناول اللقاء أيضًا آليات تطبيق "المعايير المصنفة" في عمليات تقييم العطاءات، وإمكانية اعتماد نماذج عقود بديلة وتعاونية في بعض الحالات الخاصة، واستخدام مجالس فض النزاعات لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع، مع التركيز على التسهيلات التي يمكن تقديمها لتعزيز مشاركة المقاولين المحليين في الدول التي تمر بمرحلة إعادة إعمار مثل لبنان وليبيا والسودان وفلسطين والعراق.

تعزيز التواصل والتعاون

وأسفر اللقاء عن اتفاق على تعزيز التواصل والتعاون المستقبلي بين إدارة المناقصات في البنك الدولي واتحاد المقاولين في الدول الإسلامية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.

كما تركزت المناقشات على إطار العقوبات المحدث للبنك الدولي، بما في ذلك التغييرات الرئيسية وتأثيرها المتوقع على المقاولين، واستكشاف فرص التعاون لمواءمة ممارسات المقاولين مع الإطار الجديد، مثل برامج التدريب والجهود المشتركة لرفع معايير النزاهة في قطاع البنية التحتية العالمي.

وتم التطرق إلى تطبيق المعايير المصنفة ومنهجيات إدارة الكربون، ومواءمة أنشطة البنك مع اتفاقية باريس للمناخ، بالإضافة إلى مناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في صناعة البناء.

استراتيجية المشتريات المحدثة للبنك الدولي

واستعرضت الاجتماعات استراتيجية المشتريات المحدثة للبنك الدولي، وسبل زيادة عدد مقدمي العطاءات للمشاريع الممولة من البنك، وتطبيق المعايير المصنفة.

كما جرت مناقشات حول وثائق العطاءات القياسية وإمكانيات العقود التعاونية مع التركيز على تسهيل مشاركة المقاولين المحليين في جهود إعادة الإعمار.

أما في الاجتماع مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية فقد شملت المناقشات جوانب المشتريات، بما في ذلك العقود التعاونية، والتحديات التي يواجهها المقاولون في عملية تقديم العطاءات للبنك، وبوابة المشتريات الخاصة بالبنك، ومشاركة القطاع الخاص، وتوصيات مجالس فض النزاعات.

كما تم تناول الإطار البيئي والاجتماعي، وعمليات التصاريح، وتمويل إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية، وسياسات النزاهة وأفضل الممارسات، ودعم البنك لأجندة الإسكان.

وتم عقد ورشة عمل حول تقديم تحديثات نماذج عقود الفيديك، واستخدامها العالمي، والتدريب عليها. كما تم تبادل ملاحظات اتحاد المقاولين الدوليين حول استخدام عقود الفيديك واحتياجات بناء القدرات، ومناقشة تحديثات العقود الجديدة، بما في ذلك العقود التعاونية، وإدارة الكربون، وعقود المقاولين من الباطن، واتفاقيات المشاريع المشتركة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم استكشاف سبل التعاون بين الفيديك واتحاد المقاولين الدوليين في المراجعات الودية والمشاركة في المجموعات الفنية والندوات المشتركة.

ويأتي حضور اتحاد المقاولين في الدول الإسلامية هذه الاجتماعات في إطار تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتمكين المقاولين في الدول الأعضاء من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في صناعة المقاولات والبنية التحتية حيث أسفرت الزيارة عن مخرجات محورية تشمل تعزيز الشراكات الدولية، تطوير استراتيجيات النزاهة والامتثال، وتوسيع التدريب وبناء القدرات للمقاولين، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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