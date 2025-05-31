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رياضة

بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا بـ400 مليون جنيه (فيديو)

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة صادمة لجماهير النادي الأهلي، بشأن تلقي إمام عاشور وعدد من لاعبي الفريق الأحمر عروضًا خيالية.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون سبورت»: «هناك عرض من الدوري المصري وآخر خارجي لعمرو السولية، وكذلك عرض من الدوري والدوري التونسي لعلي معلول، معظم لاعبي الأهلي لديهم عروض».

 

 

وتابع تصريحاته: إمام عاشور قال في تصريح ليه إن هناك إمكانية للرحيل عن الأهلي، وهناك عروض يمتلكها اللعب تتخطى الـ400 مليون جنيه مصري.

واستمر: هل سيوافق الأهلي على العرض؟ أم يجدد للاعب، بالطبع القرار سيكون للأهلي وهذا هو الاستثمار بالنظر إلى سعر اللاعب الذي اشتراه به من ميتلاند الدنماركي، والسعر الذي سيبيعه به إذا تمت الموافقة على رحيل اللاعب.

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