السبت 31 مايو 2025
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خارج الحدود

ترامب يودع ماسك بمفتاح ذهبي

ماسك وترامب، فيتو
ماسك وترامب، فيتو

قال الملياردير إيلون ماسك: إنه سيبقى صديقًا ومستشارًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أقام حفلًا وداعيًّا في المكتب البيضوي لمسؤول هيئة الكفاءة الحكومية الذي قاد جهوده الحثيثة لخفض النفقات.

جاء ذلك في تصريح لصحفيين أدلى به ماسك بعدما سلمه ترامب مفتاحا ذهبيا كهدية وداع للمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، قال ماسك "أتطلع إلى البقاء صديقًا ومستشارًا للرئيس".

وشدد ماسك على أنه سيواصل دعم الفريق الذي يسعى بلا هوادة للبحث عن هدر بتريليون دولار في اقتطاعات من شأنها "إفادة دافعي الضرائب الأمريكيين".

واشتكى ماسك من الصورة التي رسمت عنه معتبرًا أن الهيئة أصبحت تنسب إليها أي اقتطاعات في أي مكان.

وسبق أن أعلن ماسك تنحيه من منصبه في البيت الأبيض للتركيز على إدارة شركاته وبينها تيسلا وسبايس إكس ومنصة إكس.

يأتي خروج ماسك رسميًّا من الحكومة الأمريكية إثر تقرير مفاجئ أوردته صحيفة نيويورك تايمز عن مزاعم تعاطيه للمخدرات.

وقالت الصحيفة إن "ماسك استخدم الكثير من الكيتامين خلال حملة 2024 لدرجة أنه أصيب بمشاكل في المثانة وكان أيضًا يتعاطى الإكستاسي وغيرها من المواد".

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