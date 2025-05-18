الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سيكو سيكو يصدم الجمهور ويتراجع في شباك التذاكر اليومي

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

 فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته الفنانان طه دسوقي وعصام عمر، تراجع في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم “سيكو سيكو”، أمس السبت، إيرادات بلغت 874.254 ألف جنيه.

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

[[system-code:ad:autoads]

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيكو سيكو إيرادات سيكو سيكو طه الدسوقي عصام عمر اخبار الفن

مواد متعلقة

713 ألف جنيه إيرادات سيكو سيكو بدور العرض أمس

الأكثر قراءة

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

حريق يلتهم 150 نخلة و9 مواتير ري بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الأحد 18 مايو 2025 (آخر تحديث)

برنامح عمل مكثف للرئيس اللبناني في مصر غدا

السبب الحقيقي وراء مقاطعة الزمالك لاجتماع رابطة الأندية

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية