السبت 31 مايو 2025
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محافظات

أمطار وبرق تضرب مرسى مطروح (صور)

أمطار مرسى مطروح،
أمطار مرسى مطروح، فيتو

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة وبرق، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. 

ورصدت عدسة "فيتو" صورًا من شوارع مرسى مطروح ورصدت حالة الطقس والأجواء بالمدينة تزامنًا مع هطول أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة بعد ارتفاعها على مدار الأيام الماضية.
 


وشهدت سماء مطروح غيومًا ووجود السحب بشكل متوسط، مع هطول أمطار متوسطة وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.
 


وفي سياق آخر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومدن القناة وشمال البحر الأحمر وشمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.
 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، حيث  يسود  طقس  ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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