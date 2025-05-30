إمام عاشور يتحدث عن كواليس علاقته مع كولر وكهربا (فيديو)

حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التحدث عن علاقته مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق وزميله السابق محمود عبد المنعم كهربا.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر "إم بي سي مصر 2": "أُحب كولر على المستوى الشخصي، منذ أول يوم لي في النادي، كان دائمًا يتحدث عني بشكل جيد، وكان يرغب في نجاحي داخل المنظومة الأهلي.

وتابع: كان كولر يتحدث معي كثيرًا، وعلاقتي به كانت قريبة جدًّا، وفي أوقات كثيرة كان يطلب مني أداء أدوار معينة في الملعب، وكان يتحدث عني بإيجابية، ويطلب مني الالتزام بنظام الفريق وكنت ملتزمًا بكل ما يطلبه مني".

وواصل: كانت علاقتي به قوية جدًّا، وكان دائمًا يقدم لي النصائح ويحثني على التركيز، فأنا أحتاج إلى أسلوب نفسي معيَّن في التعامل حتى أظهر بكامل مستواي، وطريقتي هي' اعمل لي ما أريده، وسأقوم بما تريده" ولدي نظام خاص قبل كل مباراة، حيث أستمع إلى الأغاني، كولر كان داعمًا لي ولكل الفريق، وكان يثق بي وبجميع لاعبي الأهلي.

امام عاشور عن علاقته بكولر: انا استفدت منه كتير وكنت قريب منه اوي وبيتكلم معايا على طول لأني بحتاج تعامل نفسي خاص

برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض الآن على #MBCMASR2

الجمعة - الثلاثاء الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة

مجانًا على شاهدhttps://t.co/56RlxhjPYG pic.twitter.com/FwtgfX0Y2Z — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) May 30, 2025

إمام عاشور يتحدث عن علاقته بـ كهربا

فيما شدد عاشور على علاقته بمحمود كهربا قائلا: "مهما تحدثت عن كهربا، فلن أوفيه حقه، لقد وقف بجانبي كثيرًا، وعلاقتي به لم تكن جيدة في البداية، لكنها أصبحت قريبة منذ انضمامي إلى الأهلي، كهربا صاحب قلب طيب".

وأكمل: “كان دائمًا حين يتحدث إليَّ يقول -لا أريد منك أي خطأ، أنا علمتك فلا تكرر الخطأ- ومنذ قدومي إلى الأهلي، كان يقول للجميع "هذا اللاعب سينجح”.

وأتم: "كهربا ساعدني في أشياء كثيرة جدًّا، وبكيت عندما رحل عن الأهلي، كهربا أخي الأكبر، ولا أتخذ أي قرار إلا بعد الرجوع إليه، والفراق في كرة القدم صعب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.