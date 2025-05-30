القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات مختلفة في قنا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، في القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات من أنواع المخدرات المختلفة، خلال حملة أمنية مكبرة بقريتي البراهمة والكلاحين مركز قفط جنوب محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فقط بشن حملة أمنية مكبرة في قريتي البراهمة والكلاحين لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة برئاسة ضباط مباحث مركز شرطة قفط في القبض على أحمد.س.ع، يبلغ من العمر 35 عامًا، من القرنة في الأقصر ومقيم في قرية الكلاحين مركز قفط وبحوزته 100 هيروين و180 جرام شابو و10 لمبات للتعاطي.

بينما حملة البراهمة أسفرت عن ضبط شاذلي.ب، وبحوزته نصف كيلو حشيش و150 قرص تامول و100 أفيون، قبل توزيعهم على الشباب في قرية البراهمة مركز قفط.

تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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