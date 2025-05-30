السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ولادة قيصرية لـ سيدة مصابة بالإيدز بقنا، والمحافظة تكشف التفاصيل

ولادة قيصرية، فيتو
ولادة قيصرية، فيتو

أعلنت محافظة قنا تفاصيل التعامل الطبي والوقائي مع حالة ولادة متعسرة لسيدة مُسجلة ضمن البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وذلك بمستشفى قنا العام.

وذلك في إطار حرصها الدائم على الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، والتزامها الراسخ بالحفاظ على الصحة العامة.

 

التعامل مع مرضى الإيدز في قنا

وقد تم التعامل مع الحالة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، حيث جرت عملية ولادة قيصرية طارئة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في بروتوكولات وزارة الصحة والسكان، بما في ذلك تدابير مكافحة العدوى قبل وأثناء وبعد العملية، لضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى الآخرين داخل المستشفى.

كما تم عزل الحالة وتطبيق إجراءات دقيقة لحماية صحة الجنين، بما يتماشى مع الممارسات الطبية العالمية المُعتمدة في مثل هذه الحالات.

وفي هذا السياق، أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة كافة التفاصيل الفنية والقانونية المتعلقة بالحالة، وقد خلص تقرير اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها داخل المستشفى، منذ دخول المريضة وحتى انتهاء العملية، جاءت متوافقة تمامًا مع البروتوكولات الطبية المعتمدة، وهو ما يعكس مستوى الالتزام والاحترافية في الأداء الطبي داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وتجدد محافظة قنا دعوتها إلى وسائل الإعلام والجمهور الكريم بضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب نشر أو تداول الشائعات التي قد تسيء إلى منظومة الرعاية الصحية أو تنتهك خصوصية المرضى، مؤكدة استمرارها في تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا اسباب مرض الايدز قناالعام مدير مستشفي قنا العام وكيل وزارةالصحة بقنا

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثمان سيدة حامل لقيت مصرعها على يد والدتها في قنا

القبض على ربة منزل قتلت ابنتها في قنا

سيدة تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

محافظ قنا يستقبل وفدي مطرانيتي دشنا ونجع حمادي

الأكثر قراءة

يوجد آثار مهدئات، العينة الحشوية لـ أحمد الدجوي تكشف مفاجأة

لأول مرة، رابطة الأندية تعترف بخطأها في تحديد موعد مباراة القمة 130

الموضوع منتهي، أول تعليق لرابطة الأندية بعد احتفال بيراميدز بالتتويج بالدوري

مفاجأة، الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل

مبالغ ولا في الأحلام، عقود بيع وشيكات تكشف مفاجآت جديدة عن ثروات نوال الدجوي

الاتحاد بطلا لكأس الملك السعودي بالفوز على القادسية 3-1 (فيديو وصور)

الأهلي يتلقى هدية كبرى في كأس العالم للأندية

أول صور من حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تحذيرات عاجلة من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية خلال امتحانات الترم الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من تشريع الأضحية؟ الأزهر يرد (فيديو)

تفسير رؤية المانجو الصفراء في المنام وعلاقتها بالنجاح والرزق والثروة

أفضل الأعمال للتقرب إلى الله في موسم الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية