السبت 31 مايو 2025
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بشارع البحر بالمحلة (صور)

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بشارع البحر في المحلة، فيتو

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارتين على شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارتين ملاكي أمام أحد البنوك الكبرى بشارع البحر، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

على الفور، انتقلت قوة من مرور المحلة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.
 

 

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