إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بشارع البحر بالمحلة (صور)

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارتين على شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروري بين سيارتين ملاكي أمام أحد البنوك الكبرى بشارع البحر، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات وصفت بين المتوسطة والطفيفة.

على الفور، انتقلت قوة من مرور المحلة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.