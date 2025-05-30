جاهزية 52 لجنة امتحانية لاستقبال 10351 طالبا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بتعليم نجع حمادي

تنطلق صباح الغد السبت 31 من مايو الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية للعام 2025/2024م، بمدارس إدارة نجع حمادي التعليمية، شمال محافظة قنا، وسط إجراءات احترازية، وتطبيق كامل للقرارات الوزارية، والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع توفير التأمين والحماية والدعم اللازمين لسير أعمال الإمتحانات في هدوء، بحسب توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وهاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي جاهزية 52 لجنة امتحانية، لاستقبال 10351 طالبا، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2025/2024م.

تعليمات مشددة بلجان الاعدادية

وشدد مدير عام الإدارة، علي عدم السماح بدخول لجان الامتحانات إلا المكلفين بالعمل بها والمسوح لهم الدخول وفق القانون، مشددا علي على تطبيق كافة الكتب والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات من حظر دخول الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان، علي أن يكون فتح مظاريف الأسئلة قبيل موعد بدء اللجنة وداخل اللجنة الفرعية، وتوقيع الملاحظين والمراقبين، على المحاضر المخصصة لذلك.

وأضاف مدير عام الإدارة، أنه جري تشكيل غرفة عمليات بالإدارة، تكون علي اتصال دائم ومستمر بغرفة العمليات المشكلة بديوان المديرية، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع مركز الشرطة، والوحدة المحلية، والإدارة الصحية، بحسب توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وهاني عنتر الصابر وكيل الوزارة، وذلك لضمان مرور أجواء الامتحان في هدوء وانضباط.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016 لتحقيق انضباط اللجان، والسماح بدخول الطلاب إلى اللجنة بعد مرور عشر دقائق من بدايتها بحد أقصى، وكذلك التأكد من شخصيات المتواجدين باللجنة عن طريق خطابات الندب وعدم السماح بوجود مدير المدرسة المستضيفة للجنة أو أيا من هيئة التدريس بها، وإحكام إغلاق الأبواب مع عدم السماح بخروج الطلاب قبل انقضاء الوقت.

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