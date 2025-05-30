مبالغ ولا في الأحلام، عقود بيع وشيكات تكشف مفاجآت جديدة عن ثروات نوال الدجوي

حصلت "فيتو" على صور من عقود بيع ابتدائي تكشف عن سلسلة من عمليات البيع التي حررتها الدكتورة نوال الدجوي لصالح حفيدتيها إنجي منصور وماهيتاب منصور، شملت عددًا من العقارات الفاخرة في أرقى أحياء القاهرة والجيزة، إلى جانب شيكات بملايين الدولارات صادرة لصالح الحفيدتين.

عقد بيع عقار في الزمالك – قصر النيل

وفقًا لعقود البيع الابتدائي، وقعت الدكتورة نوال الدجوي يوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، عقد بيع لنصف الأرض والمباني الكائنة بالعقار رقم 24 شارع إسماعيل محمد، الزمالك – قصر النيل – القاهرة، بمساحة إجمالية بلغت 576 سهمًا. جاءت قيمة العقد 22,160,000 جنيه مصري، تم سداد 2,160,000 جنيه منها كمقدم، على أن تسدد القيمة المتبقية خلال 18 شهرًا.

بيع عقارات متعددة في الدقي

وفي نفس اليوم، وقعت الدجوي عقد بيع كامل لعقار يقع في 14 شارع عامر – الدقي – الجيزة، بقيمة إجمالية 9,410,540 جنيه، دفع منها 1,410,540 جنيه كمقدم.

كما حررت عقدا آخر لبيع نصف عقار بمساحة 720.40 مترًا في 10 شارع عامر – الدقي، مقابل مبلغ 8,104,500 جنيه، دُفع منها 1,104,500 جنيه مقدمًا.

وشملت عمليات البيع كذلك نصف العقار الكائن في 30 شارع أمين الرافعي – الدقي، بمساحة تبلغ 1698.45 مترًا مربعًا، بمبلغ 19,107,800 جنيه، وسُدد منها 1,107,800 جنيه كمقدم.

بيع ممتلكات في الزمالك – المعهد السويسري

وفي صفقة أخرى، باعت نوال الدجوي نصف عقار يقع في 10 شارع الشاعر عزيز أباظة (المعهد السويسري سابقًا) – الزمالك – قصر النيل، بمساحة إجمالية 1055.70 مترًا، بقيمة 11,314,200 جنيه، دُفع منها 1,314,200 جنيه كمقدم.

آخر العقود: بيع عقار في محمود عزمي – الزمالك

واختتمت نوال الدجوي بيع نصف الأرض والمباني الكائنة في 2 شارع محمود عزمي (الأمير فؤاد سابقًا) – الزمالك – قصر النيل، والتي تبلغ مساحتها 1086 مترًا مربعًا، نظير مبلغ 12,217,600 جنيه، سدد منه 2,217,600 جنيه كمقدم.

ملايين الدولارات في شيكات للحفيدتين

بالإضافة إلى عقود البيع، كشفت المستندات عن إصدار شيكات بمبالغ ضخمة من الدكتورة نوال الدجوي لصالح حفيدتيها إنجي وماهيتاب، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وشخصية حول هذه التحويلات والتصرفات المالية، في ظل النزاع الدائر بين أفراد العائلة.

"لم يتسنّ لـ «فيتو» التحقق من صحة عقود البيع الابتدائية المُبرمة بين الدكتورة نوال الدجوي وحفيدتيها إنجي منصور وماهيتاب منصور، كما لم تتمكن «فيتو» من التواصل مع المحامي الخاص بالدكتورة نوال للحصول على تعليق أو تأكيد بشأن هذه العقود أو صور الشيكات.

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