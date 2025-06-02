دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة، مع استعداد الحجيج للصعود إلى جبل عرفات تتضرع الأفئدة قيل الأيادي بالدعاء إلى الله تعالي لكشف الضر، وإزالة الهم خصوصا في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية ذلك اليوم المشهود، الذي يستجاب فيه دعاء الصائمين من غير الحجاج والركع السجود في الحرم النبوي الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم، فإلي التفاصيل.

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء حسن الخاتمة من القرآن الكريم

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران آية 8).

أفضل دعاء لحسن الخاتمة من القرآن: (رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚرَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ) (آل عمران آية 193)

من أدعية القرآن لحسن الخاتمة: (رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث ۚفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ۖتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) (يوسف آية 101).

أشهر دعاء حسن الخاتمة من القرآن: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (البقرة آية 201).

دعاء أهل الجنة من القرآن: (الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) (آل عمران آية 16).

(رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا) (الفرقان آية 66،65).

دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام بحسن الختام: (وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الشعراء 87-89)

(رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ) (آل عمران آية 194).

أدعية مأثورة بحسن الخاتمة

ورد دعاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم لحسن الختام يقول فيه: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلينَا الإيمانَ وزيِّنهُ في قُلُوبِنَا، وكَرِّهْ إلينَا الْكُفْرَ والفُسُوقَ والعِصْيَانَ، واجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ‏،‏ اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، وأحْيِنَا مُسْلِمِينَ، وألحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا ولاَ مَفْتُونِينَ‏‏). وهو دعاء الرسول يوم أحد، رواه عبيد بن رفاعة الزرقي عن والده وأورده الألباني في الصحيح.

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم (اللَّهُمَّ أحْيِنِي ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لِي) وهو من أفضل أدعية حسن الختام خصوصًا للمهموم واليائس، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلّم: لا يَتَمَنَّيَنَّ أحدُكم الموتَ لِضُرٍّ نزل به، فإن كان لا بُدَّ مُتَمَنِّيًا، فلْيَقُلْ هذا الدعاء. رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه مسلم في الصحيح مسلم.

"يا مُقلبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك" وهو من أجمل أدعية الرسول بحسن الخاتمة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يُكثرُ من هذا الدعاء، ولما سألوه قال: القلوبَ بينَ إصبعينِ من أصابعِ اللهِ يُقلِّبُها كيفَ يشاءُ. أخرجه الترمذي وأحمد.

كانَ من دعاء الرسول صلّى الله عليه وسلّم لحسن الخاتمة: (اللَّهُمَّ أحسِن عاقبتَنا في الأمورِ كُلِّها وأجِرنا مِنَ خزيِ الدُّنيا وعذابِ الآخرةِ)، من حديث بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ وضعفه الألباني في السلسلة، ويشمل هذا الدعاء على سؤال الله جل في علاه بأن يختم بالحسن أعمالنا في الدنيا والآخرة، ويقينا عذابه يوم يبعث عباده.

(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرّ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم في الصحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء ويكثر منه لأهميته في طلب خير الدنيا وحسن الخاتمة.

دعاء اليوم الثامن من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

من أدعية حسن الخاتمة

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين.اللهم إني أسألك أن تجعل خير عمري آخره، وخير أيامي يوم ألقاك.

اللهم إني أسألك أن توفني على الفطرة، وأن تتوفاني على الإسلام، اللهم إني أسألك أن تجعل موتي راحة من كل هم وغم، وأن تجعل حياتي زيادة في كل خير.

اللهم ارزقني الموت على الإسلام، اللهم ارزقني الموت على الإيمان، اللهم ارزقني الموت على التوبة.

اللهم ارزقني حسن الخاتمة، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقني موتًا كريمًا.

رب اغفر لي ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمنى وارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.

يا أرحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث فأغثنا، وابدل سيئاتنا حسنات وأقرر عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته.

رب أنت ولىّ فى الدنيا والاّخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين.

اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب، ونصيبًا من الجنة،

اللهم لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم ارزقني قبل الموت توبةً، وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة.

اللهم ارزقني الموت وأنا ساجد لك يا أرحم الراحمين.

اللهم ثبتني عند سؤال الملكين. اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتقبّل منّا. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين،

اللهم تقبّل منا دعاءنا، وارحمنا برحمتك، وتوفّنا مع الصالحين الأبرار، واجمعنا مع الصالحين والصّديقين وحسن أولئك رفيقًا.

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