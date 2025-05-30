التصريح بدفن جثمان سيدة حامل لقيت مصرعها على يد والدتها في قنا

أمرت جهات التحقيق بدائرة مركز قنا، بعد أن تم ندب الطبيب الشرعي وأخذ عينة، التصريح بدفن جثمان سيدة حامل لقيت مصرعها إثر التعدي عليها بالضرب من قبل والدتها لرفضها العودة إلى منزل زوجها في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة في قنا

ترجع بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع سيدة حامل إثر التعدي عليها بالضرب في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجني عليها، متزوجة من شهور وحامل، تعرضت للضرب من والدتها، بعد رفضها العودة إلى زوجها، بسبب خلافات بينهما، تركت على إثرها منزل الزوج.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لكشف ملابسات الوفاة وبعدها تم التصريح بدفن جثمان المجني عليها وتسليمه لذويها لدفنها بمدافن قريتها، وجاري التحقيق مع والدتها.

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