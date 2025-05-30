الجمعة 30 مايو 2025
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تعليم القاهرة تحذر من حيازة التليفون المحمول فى امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
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حذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، طلاب الشهادة الإعدادية 2025، من دخول أجهزة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش باللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب والحبس والغرامة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

كما شددت " مدير المديرية" على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات.

قبل ساعات من بدء الامتحانات، تحذير جديد من تعليم المنوفية لطلاب الشهادة الإعدادية

15 صورة ترصد تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

مدير المديرية: سنطبق العقوبات بكل حزم على حالات الغش ولن نسمح بأى تهاون 

وطالبت جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث يحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

 

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