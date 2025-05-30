وفد رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي يزور الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، السيناتور تيموثى شيهى، عضو الكونجرس الأمريكي، وذلك فى إطار زيارته والوفد رفيع المستوى المرافق لمصر.



شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الجانبين، تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، حيث بدأ السيناتور حديثة بسعادتة بوجوده بالأقصر للمرة الثانية بعد 22 عام، وأبدى إعجابه بالتغيير الإيجابي الذى حدث بالمدينة، كما أبدى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدا أن مصر دولة ذات حضارة عريقة منذ الآف السنين .

وأضاف السيناتور أن مصر دولة مهمة وحليفة بمنطقة الشرق الأوسط، كما أن لها مستقبل جيد خلال الخمس سنوات القادمة على الصعيد الاقتصادي، وتمنى تعزيز الشراكات الأمريكية في مصر، كما أشاد بجهود التنمية الشاملة الجارية في البلاد، لاسيما على صعيد تحديث البنية التحتية، وكذلك في قطاعات الطاقة المتجددة.

محافظ الأقصر: نثمن الدعم الأمريكي لمصر وتطوير محطة مياه شرب الهنادى جنوب الأقصر

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بالسيناتور الأمريكي، وقدم شرحا لأقتصاد المحافظة القائم على قطاع السياحة الثقافية ، تليها الزراعة والصناعة، مؤكدا أن نسبة الحجوزات السياحية زادت هذا العام عن العام الماضى، كما أن نسبة الحجز للموسم السياحي القادم مبشرة للغاية وتزيد عن السنوات الماضية، وذلك رغم الأحداث العالمية.

وأضاف محافظ الأقصر أنه رغم أننا على مقبلين شهر يونيو المعروف بحرارة الجو الأ أن أستمرار السياحة فى مدينة الأقصر لم يتأثر، مرجعا ذلك كله للاستقرار والأمان الذى تشهده مصر بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى تولى رئاسة البلاد قبل ١٠ سنوات.

وثمن محافظ الأقصر الدعم الأمريكي للبلاد، حيث أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة، حضرت أفتتاح محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق مركز إسنا جنوب الأقصر، والتى تخدم نحو 10 قري في عام 2024، وتم تمويل المحطة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفى ختام اللقاء، تمني السيناتور الأمريكي مزيد من الرخاء لمصر، كما وعد بزيارة مدينة الأقصر مرة أخرى بصحبة عائلته.

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