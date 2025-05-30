كرمها الرئيس السيسي، التليفزيون الهولندي يوثق رحلة كفاح "فتاة التروسيكل" في الأقصر (صور)

وصل إلى محافظة الأقصر فريق العمل لدى التلفزيون الهولندي، للقيام بستجيل حلقة عن رحلة كفاح "مروة العبد" فتاة التروسيكل التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب تهافت السائحين من حول العالم إليها لتوصيلهم بالسيارة التي تعمل عليها «هدية الرئيس»، إلى المزارات السياحية والأثرية بالأقصر.

التلفزيون الهولندي يوثق رحلة كفاح مروة العبد فتاة التروسيكل

ويقوم التلفزيون الهولندي بتوثيق حياة مروة العبد إبنة البعيرات غرب الأقصر ويومها الروتيني المعتاد ومشقة عملها، بالثبات الرجالي التي اعتادت على ارتدائها طيلة السنوات الماضية والتي لم تتخلى عنها حتى يومنا هذا.

مروة العبد فتاة التروسيكل

مروة العبد فتاة حاليًا تبلغ من العمر 33 عاما من قرية البعيرات بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، تخلت عن شبابها وقررت أن تعيش كل حياتها من أجل توفير لقمة عيش بشرف لها ولوالديها وشقيقاتها الـ3، وكل أملها أن تمتلك «تروسيكلًا» بدلًا من ذلك الذي تعمل عليه، وقام الرئيس السيسي بإعطائها سيارة.

لقاء الرئيس السيسي بفتاة التروسيكل مروة العبد

وفي عام 2018 كان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد"، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، حيث أعرب الرئيس عن حرصه على الالتقاء بها شخصيًا بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجًا مُشرفًا لشباب مصر كافًة، وقدوة يحتذى بها جميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.

وأعربت "مروة العبد" عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدًة أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرًة إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

وتحدث الرئيس السيسي، مع "مروة العبد" بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، ووجه في هذا الصدد بتلبية كافة طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.

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