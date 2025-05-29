الخميس 29 مايو 2025
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أماكن شوادر التموين لبيع الخراف الحية استعدادا للعيد

اللحوم داخل المجمعات
اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أماكن  شوادر الخراف الحية عيد الأضحى المبارك 2025 التي تم افتتاحها من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

 

 

خطة التموين لبيع الخراف الحية

 

وكشف المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تفاصيل خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تهدف إلى توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

 

فتح 21 شادر لبيع أضاحي العيد

 

وأوضح ناجي، أنه تم طرح 6 آلاف رأس من الأبقار، بينها 2000 رأس بلدي بختم أحمر، بالإضافة إلى 6000 طن من اللحوم الهندية المجمدة، إلى جانب توفير الخراف الحية من خلال 21 شادرًا موزعة على مستوى المحافظات. كما يتم ذبح 600 رأس يوميًا لضمان توفر اللحوم المجمدة، مع طرح كميات من اللحوم الضاني المبردة.

 

وفيما يتعلق بالدواجن، أشار ناجي إلى وجود مخزون يبلغ 4300 طن من الدواجن المجمدة تُطرح بسعر 110 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية تشمل السكر، الأرز، السمن، المكرونة، الزبدة، بجانب 9000 كرتونة من الرقاق والجلاش.

كما أكد أن الاستعدادات لمبادرة صكوك الأضاحي تسير على قدم وساق، وتم توريد جميع اللحوم المطلوبة ضمن المبادرة لضمان تلبية الطلبات في الوقت المناسب.

 

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات خاصة بعيد الأضحى بدأت عملها منذ 21 مايو، لمتابعة توافر السلع ومعالجة أي مشاكل محتملة، مع التأكيد على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد لخدمة المواطنين.

 

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية

 

وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية:

 لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام

لحم بقري طازج بـ350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا

 اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلو

الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيهًا

كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.

الضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.  

الدواجن المجمدة (1 كجم) 110 جنيهات

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