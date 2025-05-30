تصل لـ47 درجة، خبير أرصاد يكشف حالة الطقس بالسعودية بالتزامن مع توافد الحجاج (فيديو)

موسم الحج 2025، نقلت قناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة، عن متحدث الأرصاد، حسين القحطاني قوله، إن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، ودرجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة مئوية.

درجة الحرارة في المشاعر المقدسة

وتستقبل المملكة العربية السعودية حجاج بيت الله الحرام، وسط اهتمام كبير من السلطات في المملكة وحرص على تقديم وسائل المساعدة والراحة لضيوف بيت الله الحرام.

#الحج_عبر_الإخبارية | متحدث "الأرصاد" حسين القحطاني: حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، ودرجات الحراة ستصل إلى 47 درجة مئوية #نشرة_النهار pic.twitter.com/Ce3ew1IIrd May 30, 2025

وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بلغ نحو 1.255,199 حاجًا

عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة

وبحسب المديرية، فقد بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1.186,810 حجاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 63.301 حاجٍ، و5088 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن

وشددت المديرية العامة للجوازات علي تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.



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