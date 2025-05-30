الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصل لـ47 درجة، خبير أرصاد يكشف حالة الطقس بالسعودية بالتزامن مع توافد الحجاج (فيديو)

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

موسم الحج 2025، نقلت قناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة، عن متحدث الأرصاد، حسين القحطاني قوله، إن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة ستكون حارة إلى شديدة الحرارة، ودرجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة مئوية.

درجة الحرارة في المشاعر المقدسة

وتستقبل المملكة العربية السعودية حجاج بيت الله الحرام، وسط اهتمام كبير من السلطات في المملكة وحرص على تقديم وسائل المساعدة والراحة لضيوف بيت الله الحرام.

وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية لأداء فريضة الحج لهذا العام، بلغ نحو 1.255,199 حاجًا

عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة

وبحسب المديرية، فقد بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1.186,810 حجاج، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 63.301 حاجٍ، و5088 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

 

تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن

وشددت المديرية العامة للجوازات علي تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسم الحج 2025 الحج المشاعر المقدسة بيت الله الحرام حجاج بيت الله

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، الأزهر يوضح أفضل الأعمال في يوم عرفة (فيديو)

موسم الحج 2025، تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي

الأكثر قراءة

أم تقتل ابنتها الحامل في قنا بعد رفضها العودة لمنزل الزوجية

بعد حصوله على إذن من ريبيرو، محمد علي بن رمضان يتوجه إلى تونس

من القاهرة إلى أثينا، كل ما تريد معرفته عن أزمة دير سانت كاترين

خوسيه ريبيرو يعقد جلسة مع صفقة الأهلي الجديدة بالتتش

أستاذ قانون يقترح معيارا لزيادة القيمة الإيجارية في الإيجار القديم

مصر ومنع طرد أهل غزة

خطوة جديدة من الخطيب لتكريم علي معلول

المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر من 4 دول

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

تشيلسي أول نادٍ بالتاريخ بطل كل المسابقات الأوروبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما يستحب للمضحي فعله بالذبيحة قبل التضحية

دعاء أول جمعة من ذي الحجة، ردده يستجاب لك

رمضان البيه يواصل الحديث عن أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية