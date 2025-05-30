القبض على ربة منزل قتلت ابنتها في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على ربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب على ابنتها حتى الموت، لرفضها العودة لمنزل زوجها بسبب خلافات بينهما، في إحدى قرى مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع سيدة حامل إثر التعدي عليها بالضرب في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجني عليها، متزوجة من شهور وحامل، تعرضت للضرب من والدتها، بعد رفضها العودة إلى زوجها، بسبب خلافات بينهما، تركت على إثرها منزل الزوج.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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