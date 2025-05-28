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ثقافة وفنون

تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "ملكة جمال الكون"

تامر حسني
تامر حسني

نجح المطرب تامر حسني في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية "ملكة جمال الكون"، والذي شارك في غنائها مع  الشامي مؤدي الراب السوري  .

أغنية ملكة جمال الكون لـ تامر حسني

في هذا السياق، حققت الاغنية الجديدة لـ تامر حسني ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة في اربع ايام من طرح الاغنية علي موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"

 

علي الجانب الآخر، كان حذر الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه من عملية احتيال تتمثل في صفحة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لحفل وهمي باسمه، حيث ادعت هذه الصفحة أنه سيحيي حفلا غنائيا في العراق برفقة المطرب السوري الشامي.

وأكد تامر حسني عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أن هذه الأخبار غير صحيحة، مشددا على أنه لا يخطط لإقامة أي حفلات في العراق خلال الفترة المقبلة، خلافا لما تروّجه الصفحة المزيفة.

وكتب تامر في خاصية "ستوري": "الصفحة دي بتعلن عن حفلة وهمية وخبر كاذب.. يا ريت الكل ياخد باله"

وأضاف: "طبعا كل الشرف إننا نغني في العراق، وإن شاء الله آجي قريب، ولكن عن طريق جهة حقيقية".

ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع صدور أول تعاون غنائي بين تامر حسني والمطرب الشامي بعنوان "ملكة جمال الكون".

 

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