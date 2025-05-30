رئيس هيئة الرقابة المالية يفتتح النسخة السادسة لماراثون اتحاد شركات التأمين

افتتح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة السادسة من ماراثون اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي تم تنظيمه تحت عنوان "نجري معًا.. نسبق الخطر بالتأمين"، وذلك بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي بالهيئة وعدد من قيادات الهيئة وزارة الشباب والرياضة وقطاع التأمين المصري.



شهد اللقاء فعاليات متنوعة جميعها تبعث برسالة تؤكد الأهمية القصوى لممارسة الرياضة وأثرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من أخطار الإصابة بالأمراض وهي الرسالة التي يعمل دومًا اتحاد شركات التأمين على تحقيقها، تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة الرقابة المالية، حيث يؤكد الماراثون على الارتباط الوثيق بين ممارسة الرياضة وكفاءة الصحة العامة وأثرها على قدرات وكفاءات المواطنين بمختلف المناصب بما يساهم في تصميم سياسات تعزز كفاءة الاقتصاد المصري وتحقق التنمية الشاملة.

وتخلل الماراثون مباراة كرة قدم بين قدامى فريقي الأهلي والزمالك، بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وعلاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين.

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور أن تنظيم الماراثون هذا العام يأتي بعد حدوث نقلة نوعية في نشاط التأمين المصري يشعر بها كافة العاملين به، وهو إصدار قانون التأمين الموحد والذي يتضمن العديد من النقاط الهامة التي تعمل على تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، بجانب زيادة رؤوس أموال الشركات.

وأشاد الدكتور فريد، بمشاركة ذوي الهمم والقادرون باختلاف، بالماراثون واهتمام المنظمين من اتحاد شركات التأمين بأن يتضمن برنامج الماراثون فعاليات خاصة لهم وهو ما يؤكد على دور قطاع التأمين الحيوي تجاه تنمية المجتمع، كما أوضح أن ممارسة الرياضة لها دور أساسي في الحفاظ على الصحة العامة والتحوط من مخاطر الإصابة من الأمراض المختلفة.



ومن جانبه وجه علاء الزهيري الشكر للهيئة العامة

للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة على دعمهم ومشاركتهم في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد كما وجه الشكر لكافة المشاركين والجهات الراعية الماراثون.

وأكد علاء الزهيري أن تنظيم الماراثون يأتي ضمن مساهمات الاتحاد وقطاع التأمين تحت رعاية الهيئة في المسئولية الاجتماعية من خلال التوعية بأهمية رياضة الجري للصحة، ونشر مفهوم البيئة النظيفة، والمشاركة في بناء نظام حياة يعتمد على مجتمع صحي، بينما تساعد ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام في تحسين حياة الأشخاص والوقاية من الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.

كما تم عقد محاضرات توعوية من الجمعية المصرية لأمراض القلب عن أهمية الرياضة في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية بشكل كبير من الأمراض وعلى رأسها أمراض القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.