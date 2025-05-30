الصناعة تعلن نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بالمجمعات الصناعية في 10 محافظات

أعلنت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية بـ 10 محافظات من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًا، خاصة في الصعيد.

يأتي هذا في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر.

حيث تم الطرح في المجمعات الصناعية المقامة في كل من بياض العرب ببني سويف ومجمع عرب العوامر بأسيوط ومجمع هو بقنا وغرب جرجا بسوهاج ومجمع المطاهرة بالمنيا والبغدادى بالأقصر ومجمع الجنينة والشباك بأسوان والمجمع المعدنى بالفيوم فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية.

وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين ١٤٤ م٢ و٧٩٢ م٢ للوحدة ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التي شملت صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهزة وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود.

وأشارت الوزارة إلى أن اعلان النتائج جاء عقب انتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلب على الوحدات المطروحة وتم الموافقة على 83 طلب، بعد دراسة وتقييم كافة الطلبات الواردة وفقًا لاجراءات الفحص والمفاضلةً لاستيفائها كافة اشتراطات ومعايير الجدية المطلوبة وبما يتماشى مع أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، لضمان وصول الوحدات المطروحة للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة.

وقد أتي هذا الطرح في إطار توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، حيث قد اعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مطلع شهر مايو الجاري عن طرح عدد ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية ب ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.

ووفق ما أعلنته الهيئة فان الاقبال الكبير على الطرح يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التي تم إقرارها ومنها طرح الوحدات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية، كما أن مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان تم طرحه بنظامي التمليك والإيجار، وتم تخصيصه لرواد الأعمال من أهالي نصر النوبة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.



كما يتمكن الحاجزون لوحدات هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدات، وكذا الاستفادة من تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج،. كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في إستخراج التراخيص الصناعية للوحدات



كما تم منح الأولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته واثبتت الجدية وكذلك أولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة.

هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تم اخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الوحدات المخصصة لهم.

على أن يتوجه المستثمرون الفائزون بالتوجه للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال الإجراءات وتسليم أصل المستندات التي تم رفعها إلكترونيا على المنصة لتتمكن الهيئة من تجهيز محاضر الاستلام والعقود لتسليم المستثمرين وحداتهم.

وتحرص الوزارة من خلال الطرح الإلكتروني من خلال قناة موحدة وهي منصة مصر الصناعية الرقمية على تحقيق الشفافية التامة والعدالة والإنجاز الفورى، للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة والتخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر.

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