الجمعة 30 مايو 2025
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حوادث

الاستماع لأقوال مصابي وشهود حادث تصادم سيارتين على محور 26 يوليو

محكمة
محكمة

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، الذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

كما استمع فريق آخر لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

حادث محور 26 يوليو اليوم 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى على محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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