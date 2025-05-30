في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم، رسالة أمل من قلب المعهد القومي

استضاف المعهد القومي للأورام – جامعة القاهرة، يومًا توعويًا مميزًا جمع بين المعرفة، والدعم النفسي، والتوعية بالتغذية، والأهم من ذلك الاستماع الحقيقي لاحتياجات مرضانا، ومشاركتهم الفعّالة.

التفاعل المباشر مع مرضى الأورام

وشرفت الفعالية بحضور الدكتور محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث أعرب عن دعم الجامعة المستمر للمعهد القومي للأورام في أداء رسالته الطبية والعلمية والتوعوية وتعزيز الوعي المجتمعي، والتفاعل المباشر مع مرضى الأورام.

وأبرز الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد الدور البارز الذي يقوم به المعهد لدعم المرضى علاجيا ونفسيا وتوفير كافة السبل لتوفير كافة أنواع العلاج المناسب لهم في يسر وسهولة تمكنهم من سرعة التعافي من المرض والتغلب علي الآثار الجانبية للعلاج المستخدم وأنظمة توجيه وإرشاد وتوعية المرضى المتوفرة بالمعهد.

كما عرض الدكتور عماد عبيد وكيل المعهد لتنمية البيئة وخدمة المجتمع والمشرف علي تنظيم فعاليات هذا اليوم المساهمات الكبيرة التي يقوم بها المعهد القومي للأورام لدعم المرضى من خلال برامج التوعية والإرشاد الطبي للمرضى وبرامج الكشف المبكر للأورام والقوافل الطبية والتوعوية، كما شارك في الرد علي تساؤلات واستفسارات المرضى وأهاليهم خلال هذه الفعاليات.

وشارك في الحفل الدكتور طارق خيرى - وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث؛ والدكتور علا خورشيد - رئيس قسم طب الأورام، بحضور نخبة من رؤساء الأقسام والاستشاريين والمختصين في طب أورام الدم.

وأقيمت حملة التوعية الشاملة بمقر المعهد يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 تحت شعار “هذا اليوم من أجلكم - للتعلم والتواصل والشعور بالدعم” وذلك بهدف رفع الوعي المجتمعي حول أمراض الدم السرطانية، وطرق التعامل معها على المستوى الطبي، والنفسي، والغذائي.

وشهد اليوم حضور ما يزيد على ٢٠٠ مريض وأسرهم حيث تفاعلوا من خلال طرح الأسئلة، ومشاركة التجارب، في أجواء غنية بالتواصل الإنساني، والدعم المشترك الذي يُشعِر كل مريض أنه ليس وحده في رحلته.

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