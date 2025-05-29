دعوى قضائية تطالب بفتح معدية شرق التفريعة ببورسعيد

أقام على أيوب المحامي وكيلا عن عدد من أهالي بورسعيد، دعوى قضائية أمام الدائرة ٨٤ أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببورسعيد، طالب فيه بفتح معدية شرق التفريعة أمام سكان ومالكى وحدات مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد.

اختصمت الدعوى محافظ بورسعيد بصفته وحملت رقم ٥١١٢ لسنة ١٣ قضائية.

الدعوى طالبت بفتح المعدية لتسهيل مرور الأهالي

ذكرت الدعوى أن قرار غلق المعدية جاء بالمخالفة للقانون حيث أن تلك الوسيلة تسهل على المواطنين التعددية للبر التاني.

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