مصطفى شوبير يتعاقد مع شركة تسويق إسبانية

أعلنت إحدى شركات التسويق الإسبانية، التعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الأهلي خلال الفترة الحالية من أجل تسويقه وإدارة أعماله.

وسبق وارتبط اسم مصطفى شوبير بوجود اهتمام من جانب نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الشركة الإسبانية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: نرحّب بمصطفى شوبير حارس مرمى نادي الأهلي ومنتخب مصر يتميّز برشاقته وسرعة رد فعله، وثقته الكبيرة تحت العارضة، ورغم صغر سنه كان جزءا من الجيل الذهبي للنادي، وحقق مجموعة رائعة من الألقاب أهلًا بك في العائلة.

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