نظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم غدا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله،غدا السبت الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب، وحميدو جميل، وعصام رفعت، وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.

عزل وزير التربية والتعليم من منصبه

وكان المحامين قد أقاموا الدعوي.53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم، من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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