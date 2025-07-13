محمد رياض: أزمة قلع الحجر مستمرة.. والقومي للمسرح يجوب محافظات مصر

ميزانية المهرجان القومي للمسرح المصري، ضعيفة جدًا

بخطى ثابتة يختار الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، الأدوار التي يقدمها، ليتميز بها عن غيره كثيرا من نجوم جيله، وخلال السباق الرمضاني كان له تأثير كبير بشخصية العمدة فرماوي التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "قلع الحجر"، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث لم يحصل صناع العمل على أجورهم من منتج العمل إلى الآن، مما جعلهم يلجئون لنقابة المهن التمثيلية ليحصلون علي حقوقهم.

وكشف محمد رياض عن تفاصيل الدورة 18 لمهرجان القومي للمسرح، وعن الخطة الجديدة التي لجأ كرئيس لمهرجان القومي للمسرح المصري كي يتم تطوير الدورة بشكل كامل، وكيف سيتم وجود المسرح في جميع محافظات مصر.

بداية ما حقيقة أزمة مسلسل قلع الحجر وعدم الحصول على جميع المستحقات المالية؟

الأمر ليس بهذه الصورة، فكاست العمل بمسلسل قلع الحجر حصل على جميع المستحقات المالية الخاصة بالجزء الأول، أما الجزء الثاني فهناك البعض لم يحصل على مستحقات مالية، وآخرون حصلوا على جزء بسيط من حقوقهم، وأردنا حفظ الحقوق، وقدمنا شكوى لنقابة المهن التمثيلية للنظر في الأمر.

لكن نقابة المهن التمثيلية أكدت أن الأمر لن يخصها وتم التوجيه لنقابة المهن السينمائية؟

هناك اتحاد للنقابات الفنية، والنظر فى أى أمر يعود لهذا الاتحاد سواء كانت السينمائية أو التمثيلية أو الموسيقية، وأمر مسلسل “قلع الحجر” لم يكن على صفيح ساخن، وتقديم الشكوى كما قلت من قبل لحفظ الحقوق.

هل كان هناك مشكلة خلال أحداث الجزء الأول من العمل؟

الجزء الأول لم يكن به أى مشاكل نهائي، فالأمر كان على ما يرام، وتم التصوير بشكل منتظم، أما مع بداية الجزء الثاني بدأت المشاكل تظهر لنا، وحاولنا تفاديها بشكل كبير.

كيف كانت ردود الأفعال حول مسلسل الجزء الثاني من قلع الحجر؟

قلع الحجر له جمهور معين، لأنه يتناول إحدى قضايا الصعيد التي تشغل الرأي العام، ومنذ الجزء الأول من العمل وهو صاحب قاعدة جماهيرية، وتلقيت العديد من ردود الأفعال حول العمل، وخاصة شخصية العمدة فرماوي، وهي من أحب الشخصيات لي، وكنت أتمنى تقديم شخصية مثلها منذ فترة كبيرة.

هل هناك خطة معينة لتفادى أخطاء الدورة السابقة من مهرجان القومي للمسرح المصري؟

أنا كرئيس لمهرجان القومي للمسرح المصري، أرى أن الدورة السابقة من المهرجان بلا أخطاء نهائيًا، بالعكس كانت كلها مميزات جيدة، والأمر بالنسبة لنا هذه الدورة سيكون لزيادة النجاح.

ما حقيقة تقديم ورشتين لمحبي المسرح بدورة المهرجان القادمة؟

بالفعل لدينا ورشتين خلال الدورة القادمة، الأولى تعليمى حركي، والثانية تذوق موسيقي، ولم يكن موجود أى منها من قبل في دورات المسرح، وقررنا أن نخدم الجمهور وصناع المسرح، ومحبيه بمثل هذه الورش الفنية.

محبو المسرح في كل مكان كيف سيتم تفادي الأمر في المحافظات الأخرى؟

هذا العام، وللمرة الأولى، تم ترحال المسرح لجميع محافظات مصر، ليس 24 محافظة، ولكن تم اختيار محافظة في كل مكان، وجه بحرى، وقبلي ومدن القنال، فى كل اتجاه سيتم عرض عدد من مسرحيات المهرجان هناك.

هل ستحمل دورة المهرجان القومي للمسرح المصري اسم احد رموز المسرح في مصر؟

الدورة لم تحمل اسم فنان معين، ولكن تحمل اسم مهرجان القومي للمسرح المصري فقط، في دورته الـ18، واسم المهرجان أصبح أعلى شىء.



كم تبلغ ميزانية المهرجان؟

ميزانية المهرجان القومي للمسرح المصري، ضعيفة جدًا، مقارنة بالمهرجانات الأخرى، ولكن وزراة الثقافة تحاول تقديم الدعم لنا، ونبحث دائمًا عن رعاة للمهرجان.

هل ترى أن المسرح له رواجًا كبيرًا في هذه الفترة؟

المسرح بطبعه هادئ، وجمهوره خاص بكل ما فيه، ولكن لا ينكر أحد أن المسرح أبو الفنون منذ البداية، وأي فنان وقف على خشبة المسرح، كل الأمور بالنسبة له تعتبر عادية بكل ما فيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.