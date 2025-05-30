تباين سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة 30 مايو 2025

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، وسجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، تباينًا في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

سعر البط اليوم

سعر الكتكوت الروس

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 25 إلى 32 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 17 و17.5 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13 إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

أسعار الكتاكيت

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 28 إلى 32 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 27.5 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 26 جنيهًا إلى 34 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 30 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

سعر البط اليوم

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور فشهدت استقرارا، وجاءت كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيها. تراوح سعر بط فرنساوى من 19 جنيها إلى 20 جنيها. تراوح سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيها.

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