الشهامة قتلته، تفاصيل وفاة شاب حاول حماية سيدة بحلوان

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، في واقعة الاعتداء على شاب باستخدام سلاح أبيض بمنطقة حلوان، ما أدى إلى وفاته.



كما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وصرّحت بدفنه عقب الانتهاء من التقرير الطبي، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة ودوافعها.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 23 من الشهر الجاري، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة حلوان، يُفيد باستقبالها شابًا مصابًا بعدة طعنات نافذة، وقد فارق الحياة متأثرًا بجراحه عقب وصوله بدقائق.

خلاف قديم يتحول إلى انتقام دموي

أفادت والدة وخال المجني عليه بأن هناك خلافًا قديمًا نشب بينه وبين أحد المتهمين قبل نحو ستة أشهر، بعدما تدخل الضحية للدفاع عن سيدة اعتدى عليها أحد المتهمين. وأدى التدخل حينها إلى وقوع إصابات متبادلة بين الطرفين.

وبحسب التحقيقات، وبعد تماثل أحد المتهمين للشفاء من إصاباته السابقة، اتفق مع والده – المتهم الثاني – على الانتقام من المجني عليه. فاستدرجاه إلى أحد الأماكن النائية، ووجها له عدة طعنات قاتلة باستخدام سلاح أبيض، ليسقط قتيلًا في الحال.

ضبط الجناة واعترافاتهم

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الجناة وضبطهما في وقت قياسي. وبمواجهتهما، أقرا تفصيلًا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الدافع كان الانتقام من الضحية بسبب الخلاف القديم.

التحقيقات مستمرة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، وشددت على ضرورة استكمال كافة الإجراءات القانونية، مع مراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.