انطلاق الماراثون السادس لاتحاد شركات التأمين المصرية

بمشاركة أكثر من 2500 مشارك، ينطلق صباح اليوم الجمعة الموافق 30/5/2025 فعاليات الماراثون السنوي للاتحاد المصري للتأمين في نسخته السادسة تحت عنوان:



“نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين”

وذلك تحت رعاية كلًا من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور الأستاذ عمرو حداد، مساعد معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومعالي الوزير الدكتور/محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور / إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ / علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، والدكتورة/ لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة وبحضور العديد من رؤساء شركات التأمين المصرية.



وسوف تتضمن فعاليات الماراثون هذا العام مسابقات رياضية خاصة لذوي الهمم، وذلك تقديرًا لهم لإلهامهم العالم كل يوم بإرادتهم القوية في تخطى الصعاب وتحقيق الكثير من النجاحات في مختلف المجالات.

كما إنه سيتم إلقاء محاضرة توعوية من الجمعية المصرية لمرضى القلب ومؤسسة بهية، وسوف تُقام جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية بشكل موازي داخل الملعب.

كما ستقوم مباراة كرة قدم بين قدامى فريقين مختلط من الأهلي والزمالك تحت رعاية شركة كيو ان بي الأهلي للتأمين وراعي التيشيرت للمارثون.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته السادسة هذا العام يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لخمس مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022و 2023و 2024.

جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.



ويهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

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