ندمان على هذا الأمر، تامر حسني يتحدث عن بسمة بوسيل

تحدث الفنان تامر حسني عن طليقته الفنانة بسمة بوسيل، معربا عن اعتزازه بعلاقته بها.

وقال تامر حسني: "أموت نفسي وهي متزعلش.. في ناس غيرانة منها، وهي بتسمع لهم كتير، لكن لو في حاجة أتمنى أحذفها من حياتي فهي الزعل اللي بيني وبينها".

تامر حسني: بيننا عشرة كبيرة وأولاد

وقال تامر حسني عن علاقته بزوجته السابقة بسمة بوسيل: “بيننا عشرة كبيرة وأولاد، وزي ما قلت هي بنتي الكبيرة.. حتى لما بتسمع كلام ناس مش بيحبوا حياتها، بشوف إنها في طريقها تتجاوز كل ده.. إحنا بنتكلم بشكل يومي، وأساعدها في تحليل مواقف في حياتها حتى لو ما طلبتش”.

في سياق آخر، يعرض للفنان تامر حسني حاليا في دور السينما فيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشاركه البطولة هنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا وميكا ومحمد ثروت، وعدد من النجوم.

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