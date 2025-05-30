الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة ينعي خالد كامل عضو لجنة المسابقات

خالد كامل،فيتو
خالد كامل،فيتو

 نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد الناقد الرياضي، خالد كامل وعضو لجنة المسابقات ورئيس تحرير جريدة الكرة والملاعب سابقا ورئيس لجنة المسابقات سابقا.

وتوفى صباح اليوم الجمعة خالد كامل عضو لجنة المسابقات  باتحاد الكرة المصري.

وأعلن  نجله، كريم خالد وفاة والده عبر صفحته على فيس بوك.

وتم إقامة صلاة الجنازة على الراحل فى مسجد عباد الرحمن بالقطامية عقب صلاة الجمعة.

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