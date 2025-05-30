المصري الديمقراطي يشيد بالدعوات الأوروبية لمنح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة

رحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبيان المشترك الصادر يوم أمس عن حكومات كل من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج، والذي يدعو إلى منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها خطوة جوهرية نحو تنفيذ حل الدولتين وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة.

تطور الموقف الأوروبي في صالح القضية الفلسطينية

وشدد الحزب على انه يعتبر هذا الموقف الأوروبي تطورًا مهمًا، وإن تأخر، إلا أنه يعكس إدراكًا متناميًا داخل أوروبا للحاجة إلى عدالة دولية حقيقية، وإلى ضرورة التحرك الجاد لإنصاف الشعب الفلسطيني، كما يعكس تقديرًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في استقرار المنطقة وصناعة السلام.

وأكد المصري الديمقراطي أن هذا البيان يأتي في سياق تحرك أوروبي لافت خلال الأسابيع الأخيرة، بدأ بإعلان عدد من الدول الأوروبية مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، وتلاه تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 لصالح قرار يعزز مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، ويعترف بأهليتها للعضوية الكاملة، بما يشكل دعمًا سياسيًا واضحًا، ورسالة ضغط على مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته التاريخية.

التزامات المصري الديمقراطي تجاه القضية الفلسطينية

وجدد الحزب التزامه، من موقعه الوطني والدولي، بالعمل من أجل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز المسار السياسي الذي يؤدي إلى سلام عادل وشامل، يرتكز على قرارات الشرعية الدولية، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.