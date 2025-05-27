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رياضة

بديل أرنولد، صفقة ليفربول الجديدة تصل إنجلترا لإتمام إجراءات الانضمام للريدز

جيريمي فريمبونج
جيريمي فريمبونج

وصل الهولندي جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني، إلى إنجلترا، تمهيدا لحسم انتقاله إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان ليفربول احتفل بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة العشرين في تاريخه، وفي الموسم الأول تحت قيادة قيادة آرني سلوت.

ويسعى ليفربول لإبرام تعاقدات جديدة لتعزيز صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد من أجل المنافسة على ألقاب أكثر.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، وصل الهولندي جيريمي فريمبونج إلى إنجلترا، على متن طائرة خاصة اليوم الثلاثاء، استعدادًا لإتمام انتقاله من باير ليفركوزن إلى ليفربول.

وكان فريمبونج خضع لفحص طبي خلال الأسبوع الماضي، في إطار إجراءات إتمام انتقاله إلى ليفربول.

ووافق ليفربول على تفعيل الشرط الجزائي في فريمبونج والبالغ 35 مليون يورو.

وتأتي صفقة فريمبونج بعد قرار ترينت ألكسندر أرنولد بالرحيل عن ليفربول، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل.

 

يورجن كلوب يعلق على حادثة الدهس في احتفالات ليفربول 

فيما أكد الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول، على حزنه العميق إثر حادث مأساوي وقع أمس الإثنين، حيث دهست سيارة حشدًا من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بتتويج النادي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان كلوب، سافر إلى مدينة ليفربول خصيصًا لحضور موكب الفريق الاحتفالي باللقب المرموق، وهي المناسبة التي فاتته في عام 2020 خلال فترة تدريبه للفريق بسبب القيود المفروضة جراء جائحة كورونا.

احتفالات ليفربول تتحول إلى مأساة 

لكن الاحتفالات تحولت إلى مأساة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من المشجعين وأصاب آخرين.

ونشر كلوب عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، اليوم الثلاثاء، رسالة مؤثرة جاء فيها: "أنا وعائلتي نشعر بصدمة بالغة. خواطرنا وصلواتنا مع جميع المصابين والمتضررين.. لن تسيروا وحدكم أبدًا"، في إشارة إلى شعار النادي الشهير.

من جانبه، أكد عمدة مدينة ليفربول أن 4 أشخاص ما زالوا في حالة حرجة للغاية بالمستشفى، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث.

وألقى هذا الحادث بظلال من الحزن على المدينة التي كانت تعيش فرحة الفوز باللقب.

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