أمين الأعلى للشئون الإسلامية خلال لقاء مفتي أذربيجان: مصر حامية السلام بقيادتها وأزهرها

التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي بالعلامة الله شكر همت باشازاده، مفتي القوقاز، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز.

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يلتقي المفتي الأكبر للقوقاز

وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالمشاركة في الفعاليات العلمية الدولية التي تُسهم في تصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام، وعلى هامش أعمال المؤتمر العلمي الدولي المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر سماحة الإسلام وتعاليمه ووسطيته

جرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر سماحة الإسلام وتعاليمه ووسطيته، وجهوده في مواجهة حملات التشويه الممنهج للإسلام،

مضيفًا أن المجلس يتحرك في عدة اتجاهات وخطوط متوازية لترسيخ قيم السلام والمحبة ومخاطبة العقل بكل لغات العالم من خلال إصداراته وموسوعاته المترجمة ورعايته للطلاب الوافدين من شتى أنحاء العالم، ومن أهم هذه الجهود المؤتمرات الدولية التي يقيمها المجلس والكتب والإصدارات بمختلف اللغات، والملتقيات الفكرية، والصالونات الثقافية والبرامج الإعلامية، كل ذلك في سبيل ترسيخ القيم الإنسانية والقضاء على الظواهر التي من شأنها أن تقوض جهود السلام في العالم.

من جانبه أشاد مفتي أذربيجان بدور مصر الريادي في نشر قيم السلام والتسامح، مثمنًا جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم الحوار الحضاري ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.



مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، وتكثيف الجهود المشتركة.

هذا وقد أشاد الأمين العام بموضوع المؤتمر المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية مؤكدًا أن وزارة الأوقاف بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قد وضعت استراتيجية فعالة لمواجهة كل أشكال التطرف الديني واللاديني مؤكدًا أن مصر هي حامية السلام بقيادتها وأزهرها وعلمائها.

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