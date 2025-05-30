أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مواجهة التطرف تبدأ من الوعي والتعليم

في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأهمية المشاركة في الفعاليات العلمية الدولية، عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، ورشة عمل علمية بكلية الإلهيّات والعلوم الدينية في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر “الإسلاموفوبيا وسبل مواجهتها” المنعقد بالعاصمة ذاتها. وقد رافقه في هذه الزيارة الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد ورشة عمل بكلية الإلهيّات

وفي افتتاح الورشة، أكّد الأمين العام أن التطرف الديني واللاديني وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات وتقويض القيم الإنسانية، مشددًا على أن المواجهة الفاعلة لهذا الخطر تبدأ من الوعي والتعليم، ومن خلال التعاون البنّاء بين المؤسسات الدينية والأكاديمية على المستوى الدولي.

الدكتور البيومي أن التطرف الديني ينشأ حين يُستغل الدين لتبرير العنف أو يُوظَّف لتحقيق أهداف سياسية

وأوضح الدكتور البيومي أن التطرف الديني ينشأ حين يُستغل الدين لتبرير العنف أو يُوظَّف لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية متطرفة، في حين يتمثل التطرف اللاديني في رفض الدين والسخرية من رموزه، وفرض نمط فكري أحادي يُقصي الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات.

وأشار إلى أن كلا النوعين من التطرف يُغذِّي أحدهما الآخر، مما يؤدي إلى صدام فكري ومجتمعي خطير، داعيًا إلى إطلاق مبادرات تعليمية وثقافية لتعزيز الوسطية، وترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر، ونشر قيم الحوار والسلام، مشيدًا بموضوع المؤتمر وأهميته في التصدي للفكر المتطرف.

وقد استقبله لدى وصوله إلى الكلية رئيس الكلية، الأستاذ المشارك عاقل شيرينوف، الذي عبّر عن ترحيبه الحار بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والثقافية بين مصر وأذربيجان، واهتمام الكلية بتوسيع التعاون الدولي، لا سيما مع المؤسسات العلمية في مصر. كما قدّم عرضًا تفصيليًا عن برامج الكلية ونظامها التعليمي المجاني والدور العلمي الذي تضطلع به.

وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتخللتها مداخلات ونقاشات علمية حول مواجهة الإسلاموفوبيا، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وفي ختام الورشة، عبّر الأمين العام عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وسعادته بعقد هذه الفعالية العلمية في هذا الصرح الأكاديمي المتميز، متمنيًا للكلية دوام التقدم والنجاح في أداء رسالتها العلمية والدينية.

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