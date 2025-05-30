الجمعة 30 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مواجهة التطرف تبدأ من الوعي والتعليم

د. محمد البيومي خلال
د. محمد البيومي خلال ورشة عمل علمية بكلية الإلهيّات والعلوم

 في إطار توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأهمية المشاركة في الفعاليات العلمية الدولية، عقد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، ورشة عمل علمية بكلية الإلهيّات والعلوم الدينية في العاصمة الأذربيجانية باكو، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر “الإسلاموفوبيا وسبل مواجهتها” المنعقد بالعاصمة ذاتها. وقد رافقه في هذه الزيارة الدكتور سيمور نصيروف، رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

 

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد ورشة عمل بكلية الإلهيّات

 وفي افتتاح الورشة، أكّد الأمين العام أن التطرف الديني واللاديني وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمعات وتقويض القيم الإنسانية، مشددًا على أن المواجهة الفاعلة لهذا الخطر تبدأ من الوعي والتعليم، ومن خلال التعاون البنّاء بين المؤسسات الدينية والأكاديمية على المستوى الدولي.

 

الدكتور البيومي أن التطرف الديني ينشأ حين يُستغل الدين لتبرير العنف أو يُوظَّف لتحقيق أهداف سياسية

 وأوضح الدكتور البيومي أن التطرف الديني ينشأ حين يُستغل الدين لتبرير العنف أو يُوظَّف لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية متطرفة، في حين يتمثل التطرف اللاديني في رفض الدين والسخرية من رموزه، وفرض نمط فكري أحادي يُقصي الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات.

وأشار إلى أن كلا النوعين من التطرف يُغذِّي أحدهما الآخر، مما يؤدي إلى صدام فكري ومجتمعي خطير، داعيًا إلى إطلاق مبادرات تعليمية وثقافية لتعزيز الوسطية، وترسيخ ثقافة التعايش وقبول الآخر، ونشر قيم الحوار والسلام، مشيدًا بموضوع المؤتمر وأهميته في التصدي للفكر المتطرف.

 

 وقد استقبله لدى وصوله إلى الكلية رئيس الكلية، الأستاذ المشارك عاقل شيرينوف، الذي عبّر عن ترحيبه الحار بهذه الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات العلمية والثقافية بين مصر وأذربيجان، واهتمام الكلية بتوسيع التعاون الدولي، لا سيما مع المؤسسات العلمية في مصر. كما قدّم عرضًا تفصيليًا عن برامج الكلية ونظامها التعليمي المجاني والدور العلمي الذي تضطلع به.

وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتخللتها مداخلات ونقاشات علمية حول مواجهة الإسلاموفوبيا، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وفي ختام الورشة، عبّر الأمين العام عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، وسعادته بعقد هذه الفعالية العلمية في هذا الصرح الأكاديمي المتميز، متمنيًا للكلية دوام التقدم والنجاح في أداء رسالتها العلمية والدينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعلى للشئون الإسلامية أسامة الأزهري الجالية الأذربيجانية في مصر الدكتور اسامة الازهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي العاصمة الأذربيجانية باكو وزير الأوقاف

مواد متعلقة

نجلة عبلة الكحلاوي، الدكتورة مروى ياسين مساعدا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات

مدبولي: أصول الأوقاف ليست للبيع، وإجراءات مشددة لمواجهة التعديات خلال عيد الأضحى

مشاركة مميزة للمؤسسات الدينية في معرض الكتاب.. الأزهر يختار محمد عبد الله دراز شخصية العام.. فعاليات خاصة للأطفال من الشؤون الإسلامية.. والإفتاء تناقش من خلال الندوات قضايا تمس حياة الناس

تعيين محمد عبد الرحيم محمد البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد شوقي بعد رحيله عن الأهلي (انفراد)

شروط تعجيزية من رونالدو للاستمرار مع النصر السعودي

رسميا، تحديد موعد ومكان إقامة نهائي كأس السوبر الأوروبي

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد علي إبراهيم بالقليوبية (بث مباشر)

البترول: استقدام 4 سفن داعمة لعمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه للاستهلاك المحلي

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لصالح المصريين وهدية من السيسي للشباب

وفاة خالد كامل عضو لجنة المسابقات باتحاد الكرة

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالسعة في الرزق والفرج بعد الضيق

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقتها بالسعة في الرزق والفرج بعد الضيق

دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

دعاء ليلة الجمعة، الدعاء للأموات في ليلة أول جمعة من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية