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رياضة

إنتر ميلان يطير إلى ألمانيا استعدادا لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

إنتر ميلان،فيتو
إنتر ميلان،فيتو

 توجهت بعثة إنتر ميلان الإيطالي إلى ألمانيا، استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في اللقاء الذي سيقام على ملعب "إليانز أرينا"، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

وعرضت الصفحة الرسمية لفريق انتر ميلان صور وفيديو استعدادات الفريق للسفر إلى ألمانيا.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا

 ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد الإنتر العاشرة من مساء غدًا السبت، على ملعب "إليانز أرينا"، بمدينة ميونخ في ألمانيا.


 يستعد النجم المغربي  أشرف حكيمي لخوض مواجهة استثنائية حين يلتقي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مع إنتر ميلان الإيطالي، ناديه السابق، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال الدولي المغربي في تصريحات لقناة “فرانس 2”: “إنتر سيبقى دائمًا في قلبي، لكنني الآن لاعب في باريس وسأقاتل بكل ما أملك للفوز عليه”.

وأضاف: “خوض نهائي دوري الأبطال أمام فريقي السابق أمر مميز للغاية، أمضيت عامًا رائعًا في ميلانو، كوّنت خلاله علاقات رائعة واكتسبت خبرات مهمة”.

  تأهل فريق باريس جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم إنتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

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