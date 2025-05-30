مواصفات NVIDIA DLSS 4 بعد الكشف عن التحديثات الجديدة

كشفت NVIDIA خلال معرض Computex، عن عدة تحديثات مهمة منها توفر DLSS 4 مع توليد الإطارات المتعددة (Multi Frame Generation) في أكثر من 125 لعبة وتطبيقا، إلى جانب إطلاق 10 ألعاب جديدة وإضافة تقنيتي Path Tracing وDLSS Ra Reconstruction إلى لعبة DOOM: The Dark Ages، بالإضافة إلى تحديث جديد للعبة Portal with RTX وأكثر من 125 لعبة وتطبيق بدعم DLSS 4 بتقنية توليد الإطارات المتعددة.

مضاعفة معدلات الإطارات

في نهاية شهر يناير، تم إطلاق بطاقات الرسومات GeForce RTX 50 وتقنية DLSS 4 بتوليد الإطارات المتعددة، مع دعم مبدئي في 75 لعبة وتطبيقا، أما تقنية DLSS 4 Multi Frame Generation فتقوم بتوليد ما يصل إلى ثلاثة إطارات إضافية مقابل كل إطار يتم توليده بالطريقة التقليدية، وتعمل بتناغم مع مجموعة تقنيات DLSS الكاملة لمضاعفة معدلات الإطارات بما يصل إلى 8 أضعاف مقارنة بالتوليد التقليدي القائم على قوة العتاد فقط.

هذا التحسّن في الأداء على بطاقات الرسومات وأجهزة اللابتوب من سلسلة GeForce RTX 50، يمكّن المستخدم من تشغيل الألعاب بأقصى الإعدادات الرسومية وبدقة عالية، مع معدلات إطارات مذهلة.

وتشمل قائمة الألعاب والتطبيقات الجديدة التي تم الإعلان عن إطلاقها مع دعم DLSS 4: Crimson Desert وF1 25 وFBC: Firebreak وDune: Awakening وinZOI وLIGHT OF MOTIRAM وMindsEye وRoadCraft وSplitgate 2 وWUCHANG: Fallen Feathers وChaos Enscape & Autodesk VRED

في شهر يونيو، سيصل تحديث يُضيف خاصية Path Tracing الحصرية للحاسوب حيث تعكس تفاصيل إضافية وعناصر من اللعبة على الأسطح يتم الاستفادة من تقنية NVIDIA Spatial Hash Radiance Cache (SHaRC) لحساب الإضاءة بطريقة فعالة، بينما تعمل تقنية Shader Execution Reordering من NVIDIA على تسريع الأداء بشكل أكبر على بطاقات GeForce RTX.

ولضمان أفضل جودة بصرية لتقنية Path Tracing، يتم استبدال أدوات التقنية التقليدية على بطاقات RTX بتقنية DLSS Ray Reconstruction، وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور ذات جودة أعلى وتفاصيل أوضح واستقرار أكبر،مما يحسن الجودة البصرية بشكل عام.

في التحديث الجديد المتوفر الآن عبر Steam، قامت NVIDIA بترقية معالج الذكاء الإصطناعي للرسومات في Portal with RTX لتحسين الأداء وجودة الصورة بشكل أكبر.

نموذج الذكاء الاصطناعي

كما تم دمج DLSS 4 مع توليد الإطارات المتعددة بشكل مباشر في اللعبة، وتم تحديث DLSS Frame Generation ليستخدم أحدث نموذج.

ذكاء اصطناعي، بالإضافة إلى ترقية DLSS Ray Reconstruction ليستخدم نموذج Transformer AI الجديد ويُقدّم التحديث أيضًا تقنية RTX Neural Radiance Cache (NRC)، وهي أول مُظلل عصبي (neural shader) في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقدير الإضاءة غير المباشرة بدقة عالية.

يذكر أن NVIDIA قد كشفت عن إقامة النسخة الخامسة من فعاليات ليالي إنفيديا استوديو – وهو حدث إقليمي يهدف إلى التركيز على صناع المحتوى الموهوبين الذين يصممون باستخدام منصة NVIDIA Studio ووحدات معالجة الرسومات RTX المُدعمة بالذكاء الاصطناعي وذلك غدا 31 مايو بالمتحف المصري الكبير.

وسيشمل حدث هذا العام أربع فئات إبداعية التصميم ثلاثي الأبعاد/الصور المنشأة بالحاسوب، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم المعماري، وتصميم الأزياء حيث قالت شانتيل تافيد، رئيسة قسم التسويق في إنفيديا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورابطة الدول المستقلة، وتركيا) إن إقامة حدث ليالي إنفيديا استوديو في مصر تكرم الإرث الفني العريق للبلاد والمستقبل الإبداعي المزدهر.

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