الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

رسميا، تحديد موعد ومكان إقامة نهائي كأس السوبر الأوروبي

السوبر الأوروبي
السوبر الأوروبي

 أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا بشكل رسمي موعد ومكان إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي.

وتجمع مباراة كأس السوبر الأوروبي، بين بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، ونظيره بطل الدوري الأوروبي والذي حسم توتنهام لقبه للموسم ذاته.

وحسب ما ذكره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الرسمي، فإن نهائي كأس السوبر الأوروبي للموسم الحالي سيقام على ملعب فريولي الخاص بنادي أودينيزي الإيطالي.

 

موعد نهائي كأس السوبر الأوروبي 

 وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيانه الرسمي، أن مباراة النهائي ستقام في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

وحسم فريق توتنهام الإنجليزي، لقب بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي، بعد فوزه على  نظيره مانشستر يونايتد في النهائي، ليحجز مقعده في نهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي.

بينما ينتظر حسم لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حيث يلاقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية من البطولة.

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