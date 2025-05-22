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رياضة

بعد تأهل توتنهام، موعد كأس السوبر الأوروبي 2025

توتنهام الإنجليزي،
توتنهام الإنجليزي، فيتو

كأس السوبر الأوروبي، حسم فريق توتنهام الإنجليزي تأهله لنهائي كأس السوبر الأوروبي 2025، بعد حصد لقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

وتوج توتنهام الإنجليزي بكأس الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

ويقام نهائي كأس السوبر الأوروبي، بين بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل الدوري الأوروبي للموسم نفسه.

ويحتضن ملعب فريولي التابع لنادي أودينيزي الإيطالي، نهائي كأس السوبر الأوروبي 2025، يوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس المقبل، في الـ10 مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر توتنهام الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وإنترميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 31 مايو، لمواجهته في كأس السوبر الأوروبي.

وخطف توتنهام هدف الفوز على مانشستر يونايتد في الدقيقة 43، عن طريق لوك شاو بالخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية حاول تسديدها برينان جونسون لاعب توتنهام، لتصطدم في لو شو وتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

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