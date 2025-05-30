الجمعة 30 مايو 2025
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محافظات

إصابة شابين في مشاجرة بقنا

إسعاف
إسعاف

 أصيب شابان بطلق ناري، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة بين عائلتين، في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شخصين بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ح.ج، يبلغ من العمر 21 عامًا، ود.ع، يبلغ من العمر 23 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات، تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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